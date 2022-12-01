السيبراني: تحذير أمني عال من ثغرات في منتجات كروم

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عاليًا، بخصوص ثغرات في نظام تشغيل ChromeOS.
وكشف المركز أن Google أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في LTS-102 لنظام أجهزة ChromeOS، مؤكدًا أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرة من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.
وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 102.0.5005.189، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط التالي:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/11/long-term-support-channel-update-for_30.html