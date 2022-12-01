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جاء القرار في الجريدة الرسمية

السيسي يعزل نائب رئيس مجلس الدولة

2022-12-01 الساعة 9:38
السيسي يعزل نائب رئيس مجلس الدولة
المواطن - متابعة

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نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن– نائب رئيس مجلس الدولة.

نص القرار

جاء هذا في قرار رقم 581 لسنة 2022 رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية المطر رقم 11 لسنة 68 ق تأديب بجلسة 26 أكتوبر لسنة 2022 وبناء على ما عرضه وزير العدل، يُعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى وزير العدل تنفيذه”، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

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تعيينات

وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بتعيين اللواء عمرو عادل على حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 30 أغسطس 2022.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتكليف اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

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