الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في السعودية والكارثة خلف الكواليس

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حذر المتخصص في سلامة وجودة الغذاء فهد السعيد من تناول الشاورما، مشيرًا إلى أنها أكثر الأغذية المسببة للتسمم في السعودية، وفقًا للإحصائيات.
فيديو | المتخصص في سلامة وجودة الغذاء فهد السعيد:قد يهمّك أيضاً
الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في السعودية.. بعض اللحوم تذوّب في دورات المياه، وبعض أيادي العمالة مجرّحة#الراصد pic.twitter.com/Am1YmAMPjH
— الراصد (@alraasd) December 21, 2022
وقال فهد السعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إن خطورة الشاورما تكمن في مكوناتها، وبعض اللحوم تذوّب في دورات المياه.
وأكمل المتخصص في سلامة وجودة الغذاء، أن الكارثة تكمن فيما يدور خلف الكواليس، فقد تم العثور في بعض المطاعم على مبيدات حشرية بجوار اللحوم، كما أن بعض أيادي العمالة مجرّحة.