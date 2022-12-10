الشيخ: الأخضر سيظل حديث المونديال حتى يأتي من يسقط رفاق ميسي

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أكد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن من شهدوا نهائيات كأس العالم قطر 2022 في كل العالم سيظلون يتحدثون عن الكتيبة الخضراء التي أسقطت نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ورفاقه حتى تأتي كتيبة أخرى وتفعلها مرة ثانية.
وكتب الإعلامي الرياضي، محمد الشيخ اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سيظل من شهدوا مونديال قطر في كل العالم يتحدثون عن هذه الكتيبة الخضراء التي أسقطت ميسي ورفاقه حتى تأتي كتيبة أخرى وتفعلها مرة ثانية.. وقد لا تأتي.
ودع الأخضر نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات، رغم البداية المميزة بالفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن الأخضر حقق انطلاقة قوية بتجاوز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، المرشح الأول لحصد اللقب، قبل أن يتلقى خسارتين أمام المكسيك وبولندا ويودع مونديال قطر 2022.