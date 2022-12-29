الضباب يغطي أجواء رفحاء وتحذيرات لقائدي المركبات

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غطى الضباب الكثيف مساء أمس، محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أدى إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير، مع انخفاض في درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وذلك بعد الأمطار التي هطلت مؤخراً على المنطقة.
ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي واستخدام الأنوار التحذيرية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.