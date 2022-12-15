العاهل الأردني: فخورون بما حققه المنتخب المغربي

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين رسالة للمنتخب المغربي، اليوم الخميس، بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

إنجاز كروي

وقال الملك عبدالله، عبر تغريده له في تويتر: فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيًا.

وتابع: تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام.

رسالة محمد السادس

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإنجاز المنتخب المغربي، ومديره الفني وليد الركراكي، في بطولة كأس العالم 2022، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل.

وخلال اتصال هاتفي بالمدير الفني، عقب لقاء المغرب وفرنسا في مباراة نصف النهائي والذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين، أشاد العاهل المغربي، بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب المغربي من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز خلال بطولة كأس العالم، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية.