العثور على جثث 27 مهاجرًا في لوساكا بزامبيا

عثرت الشرطة في زامبيا، الأحد، على جثث 27 مهاجرًا تُرجّح أنهم إثيوبيون قضوا جوعًا وإنهاكًا في حيّ بشمال العاصمة لوساكا.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أفادت الشرطة في بيان أن الضحايا جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا، مضيفة أنه تم نقل الجثث إلى المشرحة للتعرف عليها وتشريحها، وفُتح تحقيق.

من المعروف أن زامبيا تشكّل نقطة عبور للمهاجرين من شرق إفريقيا الراغبين في السفر بشكل غير قانوني إلى جنوب إفريقيا التي تجذب السكان الأفقر من الدول الإفريقية الأخرى.