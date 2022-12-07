الغاز المسيل لتفريق مشجعي المغرب ببروكسل

اندلعت اشتباكات في بروكسل إثر أعمال شغب بعد تجمع مشجعي المغرب في الشوارع للاحتفال بفوز منتخب بلادهم في دور ال16 بكأس العالم لكرة القدم على إسبانيا، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

احتفالات واشتباكات

وخرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، للاحتفال بفوز منتخبهم على إسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر، أمس الثلاثاء مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، فبعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير.

إضرام النيران

أظهر مقطع فيديو متداول، احتفال المشجعين المغاربة في بلجيكا، بمهاجمة سيارات الشرطة وإضرام النيران في بعضها.

وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة، لتندلع اشتباكات بينهما.وأضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد.

اعتقالات

وكانت شرطة بروكسل قد زادت بشكل كبير من وجودها في شوارع المدينة أمس الثلاثاء بعد اشتباكات في 27 نوفمبر بعد أن هزم المغرب بلجيكا في كأس العالم.

ووفقًا للتقارير، ألقي القبض على ما لا يقل عن 11 شخصًا في بروكسل و10 آخرين في مدينة أنتويرب الساحلية بسبب الاشتباكات.

وتقدم المغرب إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح. وسيواجه المنتخب المغربي البرتغال يوم السبت المقبل.