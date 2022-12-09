الغامدي: تاليسكا وضع بصمته أمام ألميريا رغم الخشونة ضده!

أشاد الناقد الرياضي محمد الغامدي بأداء البرازيلي تاليسكا في مباراة النصر وألميريا التي أُقيمت عصر اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل 1-1 وديًا.

وقال الغامدي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : ” تجربة مفيدة لياقيًا وتكتيكيًا، أحسن جارسيا بإشراك لاعبي المنتخب، تاليسكا وضع بصمته في المباراة، رغم الخشونة التي وجدها”.

النصر ضد ألميريا

وانطلقت مباراة النصر وألميريا بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الفريق الإسباني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة من بلال توريه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل التعادل بعد 3 دقائق فقط، عن طريق نجمه البرازيل أندرسون تاليسكا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وسط تألق الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ودية النصر وألميريا بالتعادل بنتيجة 1/1.

وبعد انطلاق أحداث الشوط الثاني، أجرى رودي جارسيا عدة تغييرات، حيث دفع بكل من؛ علي لاجامي، محمد آل فتيل، ماجد قشيش وبيتي مارتينيز، بدلًا من ألفارو، عبدالله مادو، سلطان الغنام وسامي النجعي.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وواصل جارسيا تبديلاته لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، لتنتهي مباراة النصر وألميريا بالتعادل الإيجابي.