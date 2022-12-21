الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

اضطرت الفاشينستا مروج الرحيلي لإلغاء سفرها خارج المملكة والعودة إلى منزلها بعد انتظار لساعات، بعدما وقعت في ورطة بسبب حقائب السفر الخاصة بها.

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وأوضحت مروج الرحيلي من خلال فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها الموثق على تطبيق سناب شات، أنها تأخرت في إعداد حقائب السفر الخاصة بها، حيث استغرقت أسبوعًا في تحضيرها.

وحملت مروج الرحيلي عددًا كبيرًا من الحقائب معها إلى المطار، وبسبب انشغالها في تحضيرها فاتها موعد شحن الحقائب، مما كان يعني أن تسافر بدون جميع أغراضها وهو ما رفضته تمامًا.

مأزق آخر

وفضلت الانتظار للرحلة التالية، ولكنها كانت مكتملة العدد بحسب ما أكدت، لتؤكد أنها ستنتظر للرحلة التي بعدها، وبعد الموافقة على انتظارها لتتوجه إلى البلد التي تسافر إليها، تبينت أنها وقعت في مأزق آخر.

وأشارت الرحيلي إلى أنها وبالرغم من استطاعتها الحصول على مقعد في طائرة الرحلة التالية، إلا أن حجز تذكرتي الذهاب والعودة الخاصتين بها تم إلغاؤهما، لتعلق قائلة: “هذا مو يومي ما في نحس أكتر من هيك”.

وأردف مروج أنها شخصية تترك كل شيء من اللحظة الأولى التي تتبين فيه عدم ملائمته لها، ولكنها صُدمت مما حدث لها في المطار، مشيرة إلى أنها أرادت السفر بشدة ولكن السفر بدون حقائبها هو أمر مستحيل بالنسبة إليها.

وشاركت مروج الرحيلي رحلتها القصيرة في المطار، قبل الخروج من الصالة والعودة إلى منزلها محملة بحقائبها دون استطاعة السفر.