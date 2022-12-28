Icon

متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إصلاحات واسعة شهدتها المملكة في 2022

الفايننشال: إصلاحات ولي العهد تحظى بدعم كبير من الشباب

2022-12-28 الساعة 8:16
الفايننشال: إصلاحات ولي العهد تحظى بدعم كبير من الشباب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أشارت صحيفة فايننشال تايمز، إلى أن المملكة تجري إصلاحات واسعة تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في خطوات متسارعة تحظى بدعم كبير من شباب المملكة.

إصلاحات واسعة

وأفادت الصحيفة أن عام 2022 شهد تغييرات واسعة بالمملكة، انطلاقًا من رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد، فيما يأتي عام 2022 الذي أطلق فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلسلة مهمة من الإصلاحات. وتشمل هذه الإصلاحات تجديد وتنويع مصادر الاقتصاد لجعله أقل اعتمادًا على النفط وأكثر انفتاحًا على مصادر أخرى كالسياحة.

قد يهمّك أيضاً
Img

عيب خطير يضرب هواتف آيفون 14

Img

عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية

وأضافت: تحاول المملكة جذب المواهب الشابة والشركات الغربية في مواجهة المنافسة العالمية والإقليمية المتزايدة، بالإضافة إلى توفير أسلوب حياة أكثر عصرية.

دعم الشباب والمرأة

وأشادت الصحيفة بعناصر تمكين المرأة السعودية وإلحاقها بالكثير من المجالات ومشاركتها بالعديد من الأنشطة مما مكنها من تحقيق إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي، فيما رحب السعوديون بتلك الخطوات وحظيت بشعبية وتأييد كبيرين. وحصل ولي العهد محمد بن سلمان على دعم واسع من الشباب السعودي.

ودائمًا تكون كلمات دعم الشباب وتحفيزهم حاضرة في معظم خطابات ولي العهد، وهو ما ظهر جليًا أثناء إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

القوة الحقيقية

وأكد ولي العهد، عبر كلمته “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين”.

وفي عام 2016 ، أعلن سمو ولي العهد، الرؤية المستقبلية للسعودية 2030، وشدد الأمير محمد بن سلمان على اعتبار الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية والتي بحسبه لن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي، الذي عده أحد أبرز المزايا بالسعودية، وأضاف: شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية. ومنذ ذلك الحين، وضعت الرؤية 2030، الشباب عمادًا وخارطة طريق لتمكينهم، والخروج من عباءة النفط، والاستثمار، وتنويع المداخيل الاقتصادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي
آخر الاخبار

النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

آخر الاخبار
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...
السعودية اليوم

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...
غرائب

عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...

غرائب
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...
العالم

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...

العالم
جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض
السعودية اليوم

جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

السعودية اليوم