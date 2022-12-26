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ضمن منافسات الجولة العاشرة

الفتح يتقدم على الشباب بالشوط الأول

2022-12-26 الساعة 4:38
الفتح يتقدم على الشباب بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الشباب

وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.

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الفتح والشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

وأهدر فراس البريكان فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، واستمرت المحاولات، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي.

الفتح والشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

محاولات مستمرة وهدف ملغي

وسدد سفيان بن دبكة ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 41، وانطلق فراس البريكان بهجمة مرتدة سريعة، وأطلق تسديدة صاروخية عند الدقيقة 45، إلا أن الحارس كيم سيونج جيو تصدى لها ببراعة.

الفتح ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف نظيف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الاتحاد.

الفتح ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

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