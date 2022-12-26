الفتح يتقدم على الشباب بالشوط الأول

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم النموذجي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.
وأهدر فراس البريكان فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، واستمرت المحاولات، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي.
وسدد سفيان بن دبكة ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 41، وانطلق فراس البريكان بهجمة مرتدة سريعة، وأطلق تسديدة صاروخية عند الدقيقة 45، إلا أن الحارس كيم سيونج جيو تصدى لها ببراعة.
ونجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف نظيف.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الاتحاد.