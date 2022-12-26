الفتح يتقدم على الشباب بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الشباب

وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.

وأهدر فراس البريكان فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، واستمرت المحاولات، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي.

محاولات مستمرة وهدف ملغي



وسدد سفيان بن دبكة ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 41، وانطلق فراس البريكان بهجمة مرتدة سريعة، وأطلق تسديدة صاروخية عند الدقيقة 45، إلا أن الحارس كيم سيونج جيو تصدى لها ببراعة.

ونجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف نظيف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الاتحاد.