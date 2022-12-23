الفراج: الهلال سيكون العلامة التجارية الأكبر آسيويًا وعربيًا بـ2025

أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن سعادته بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه.

المشاركة بكأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2021، وذلك لعدم استكمال النسخة الحالية من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بمشاركة 3 فرق عربية، وهي؛ الزعيم، الوداد والأهلي المصري، بجانب ريال مدريد، فلامنجو، سياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

الفراج يُشيد بعمل الهلال

وعلق وليد الفراج، قائلًا: “تسجيل الأزرق هاتريك المشاركات في كأس العالم للأندية سيعزز من قيمه علامته التجارية وقدراته التسويقية بشكل مستدام”.

وتابع: “الهلال في عام 2025 سيكون العلامة التجارية الرياضية الأكبر في الشرق الأوسط بفوارق كبيرة عن أكبر الأندية في آسيا والعالم العربي.. تجربة ملهمة”.

وأضاف: “لن أطالب الهلال بالكثير في كأس العالم للأندية، فمنع التسجيل فترتين والتضحيات التي قدمها النادي للوطن في مونديال قطر بتقديم فريق شبة كامل وتعرضه للإرهاق والإجهاد والإصابات مما استهلك المرحلة الماضية في التأهيل”.

واختتم وليد الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل هذه الظروف تجعلني أقبل بأي نتيجة، الظروف ليست مثالية”.