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قبل المشاركة في مونديال الأندية

الفراج عن أزمة الهلال: المصلحة العامة أكبر من أي شيء

2022-12-24 الساعة 1:16
الفراج عن أزمة الهلال: المصلحة العامة أكبر من أي شيء
المواطن - فريق التحرير

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طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج بحل أزمة الهلال بشأن تسجيل لاعبين جدد، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

جدل بشأن تقليل مدة الإيقاف

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن إمكانية إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية لقرار بالعفو؛ يُتيح لنادي الهلال تسجيل اللاعبين في الميركاتو الشتوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

الفراج يطالب بحل أزمة الهلال

وطرح الفراج استفتاء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيه: “هل تؤيد عفوًا رياضيًا عامًا يمنح الهلال والاتحاد فرصة التسجيل في الشتوية 2023؟”.

وشهد الاستفتاء الذي طرحه الفراج تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شارك فيه أكثر من 87 ألفًا، وبلغ عدد المؤيدين لقرار العفو 51.2%، مقابل 47.3% للمعارضين، وصوت 1.5% بـ”لا أعلم”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وتابع في تغريدة أخرى: “المصلحة العامة أكبر من أي شيء.. إذا كان هناك مدخل قانوني لنصف المدة، فإن ما حدث أمام الأرجنتين لابد أن يستكمل في مونديال الأندية بعد 5 أسابيع”.

واختتم وليد الفراج حديثه عن الهلال قائلًا: “بالذات في هذه اللحظات التي يكتب بها تاريخ جديد للكرة والرياضة السعودية عالميًا.. كل ما يخدم سمعة وصورة رياضتنا نحن معه”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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