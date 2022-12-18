Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية

الفريق اليحيى: المملكة من أعلى الدول تقدمًا بالمؤشرات الأمنية عالميًا

2022-12-18 الساعة 5:42
الفريق اليحيى: المملكة من أعلى الدول تقدمًا بالمؤشرات الأمنية عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن الدول العربية بمؤسساتها الشرطية والأمنية تحتفل بيوم الشرطة العربية في الـ 18 من شهر ديسمبر في كل عام، وذلك منذ المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في عام 1972 م بدولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود العربية الشرطية للأمن المجتمعي لحماية المجتمعات العربية من الجرائم التقليدية أو المستجدة، والعمل على تبادل الخبرات سواء البينية أو المشتركة بين أجهزة الشرطة العربية، وتكثيف التدريب الأمني التطبيقي والأكاديمي تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب والأجهزة التابعة له.

أهم الأجهزة الأمنية

وأضاف اليحيى في كلمة له بالمناسبة ، أن أجهزة الشرطة في الدول العربية تعد أحد أهم الأجهزة الأمنية في المنظومة المتعددة للأمن لحمايتها المجتمعية بشكل مباشر، وكذلك دورها في الحماية من الجرائم المستجدة في العصر الحديث، كالجرائم المنظمة والجرائم المتعلقة بالبيئة، وأيضًا جرائم الفساد والجرائم الإلكترونية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

Img

رجال الدفاع المدني يخمدون حريقًا بالدمام

ولفت “نحتفل بهذا اليوم كمؤسسات أمنية تقدم لأجهزة الشرطة العربية كل الشكر والتقديـر في الأداء الأمني، لجهودها في حفـظ وصـون المقـدرات والثـروات الماديـة والبشريـة، حيث تعد الحامي الأول بعد الله للمجتمعات العربية في ظل النمـو والتطور المجتمعي الذي تشهده المنطقة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية”.

تقدم بالعمل الأمني

وأوضح “بهذه المناسبة المهمة ليوم الشرطة العربية، نعيش في المملكة ونحن في تقدم علمي وعملي للعمل الأمني، وفي مقدمته الأداء الشرطي، وذلك على أرض هذا الوطـن الآمن بفضل الله تعالى ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهـد رئيس مجلس الوزراء”.

ولفت “تعد المملكة في هذا العهد الزاهـر من أعلى الدول تقدمًا في عدد من المؤشرات الأمنية على مستوى العالم، وهذه النجاحات الأمنية في أمن الأرض وأمان الإنسـان تأتي تحت قيادة رجل الأمن صاحـب السمو الملكي الأميـر عبدالعـزيـز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخـري لمجلس وزراء الداخليـة العـرب”.

ووجه خالص الشكر والامتنان للجهود المقدمة من أجهزة الشرطة في المنظومة العربية كافة، التي تجلت في حفـظ الأمـن بتعدد مستوياتـه واختلاف الجريمـة، وحمايـة المجتمع العربي بما يخدم التنمية المستدامة لأوطاننـا ويجعلنا جميعًا آمنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية