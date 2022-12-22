الفنانة صابرين تفجر مفاجأة بشأن طلاقها

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أكدت الفنانة صابرين صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.
وأضافت صابرين في تصريحها: هو فعلًا حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جدًّا.. شكرًا جزيلًا.
وكان مصدر مقرب من الفنانة صابرين قد أكد صحة الخبر، وأن الطلاق تم رسميًّا منذ ثلاثة أشهر بعد انفصال غير رسمي دام عامًا ونصف العام.
وفي وقت سابق، كشفت صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة نجوم إف إم، عن العديد من أسرار مسيرتها الفنية والأمر الذي ندمت عليه خلال مشوارها الفني ورأيها في تقديم السير الذاتية مرة أخرى بعد نجاحها في تقديم مسلسل أم كلثوم.
وقالت صابرين: لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم.