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قالت: دي حاجة خاصة جدًّا

الفنانة صابرين تفجر مفاجأة بشأن طلاقها

2022-12-22 الساعة 11:15
الفنانة صابرين تفجر مفاجأة بشأن طلاقها
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الفنانة صابرين صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

حاجة خاصة

وأضافت صابرين في تصريحها: هو فعلًا حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جدًّا.. شكرًا جزيلًا.

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وكان مصدر مقرب من الفنانة صابرين قد أكد صحة الخبر، وأن الطلاق تم رسميًّا منذ ثلاثة أشهر بعد انفصال غير رسمي دام عامًا ونصف العام.

وفي وقت سابق، كشفت صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة نجوم إف إم، عن العديد من أسرار مسيرتها الفنية والأمر الذي ندمت عليه خلال مشوارها الفني ورأيها في تقديم السير الذاتية مرة أخرى بعد نجاحها في تقديم مسلسل أم كلثوم.

وقالت صابرين: لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم.

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