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مخطط لضرب الاقتصاد

الكرملين: نرفض أي سقف لأسعار النفط الروسي 

2022-12-03 الساعة 5:18
الكرملين: نرفض أي سقف لأسعار النفط الروسي 
لمواطن - متابعة

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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ترفض أي قرار يضع سقفًا لأسعار النفط الروسي.

حد أقصى

وحذرت موسكو، الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع من تبعات فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وفقًا لنبأ عاجل عبر العربية.

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وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الاتحاد الأوروبي يغامر بتعريض أمن الطاقة الخاص به للخطر إذا طبق الحد الأقصى، البالغ 60 دولارًا للبرميل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

سقف الأسعار

وتقول الولايات المتحدة إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيحد من عائدات موسكو التي تستخدمها في حرب غير شرعية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الحد الأقصى للسعر سيخفض على الفور أهم مصدر للإيرادات الروسية، لكن أوكرانيا تريد خفضه إلى 30 دولارًا للبرميل.

ويهدف المخطط إلى ضرب الاقتصاد الروسي دون إزعاج أسواق الطاقة العالمية. ويقول محللون في شؤون النقل البحري إن روسيا استحوذت على أكثر من مائة سفينة لمحاولة نقل كميات متزايدة من النفط الخام إلى الهند والصين.

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