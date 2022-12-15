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داعية إلى الاتصال فورًا على رقم 997

اللحظة تنقذ.. الصحة: 5 عوامل تزيد فرص الإصابة بالجلطة القلبية

2022-12-15 الساعة 6:01
اللحظة تنقذ.. الصحة: 5 عوامل تزيد فرص الإصابة بالجلطة القلبية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الصحة من خطورة الجلطات القلبية، داعية إلى ضرورة التعرف على معلومات أكثر عنها لأن اللحظة الواحدة تنقذ منها

فرص تزيد الإصابة

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الجلطة القلبية تحدث عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم بسبب انسداد الشرايين.

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وأكدت أن هناك عدة عوامل تزيد من فرص الإصابة بها وهي التقدم في العمر، الأمراض المزمنة، التدخين، اتباع نظام غذائي ورياضي غير صحي، والسمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم، داعية إلى الاتصال فورًا على رقم 997 عند حدوث أي إصابة.

الفرق بين الجلطة والسكتة

وكان أستاذ القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أوضح في وقت سابق أن الجلطة القلبية هي عبارة عن حدوث انسداد في الشريان ويعقبها عدم وصول الـدم للأنسجة التي يغذيها ما يجعلها تموت بسبب ذلك، ومن مضاعفاتها السكتة القلبية، والمقصود بها توقف القلب نهائياً عن العمل.

وأشار إلى أن نسبة احتمالية الوفاة بالجلطة 10 % حتى لو تم الذهاب بالمريض إلى المستشفى، أما نسبة احتمالية الوفاة بالسكتة القلبية فتصل إلى 95 %.

ولفت النمر إلى أن من أسباب حدوث الجلطات هي ارتفاع الكولسترول في الدم والتدخين بأنواعه بما فيه التدخين الإلكتروني، وكذلك التوتر والضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات السريعة.

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