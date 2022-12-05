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أكدت أن عقده اكتمل

الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر في 1 يناير

2022-12-05 الساعة 3:30
الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر في 1 يناير
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو سيوقع العقد مع فريق النصر السعودي في الأول من يناير المقبل.

وتابع التقرير: وجد النجم البرتغالي لنفسه أخيرًا ناديًا جديدًا، بعد خروجه الدراماتيكي من مانشستر يونايتد قبل يومين فقط من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

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كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر السعودي في 1 يناير

أكبر الصفقات ربحًا في تاريخ الرياضة

وأضافت الصحيفة: الصفقة هي واحدة من أكثر الصفقات ربحًا في تاريخ الرياضة، حيث من المرجح أن يتقاضى اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وهذا المبلغ من شأنه أن يجعل كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، وبالمقارنة، يحصل ليونيل ميسي 75 مليون يورو بينما يحصل نيمار على 70 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر السعودي في 1 يناير

مدة عقد كريستيانو رونالدو

ويستمر العقد لمدة موسمين ونصف، ويأتي بعد أن أنهى المهاجم علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.

وقال الماركا: يسعى كريستيانو رونالدو لاستعادة هيمنته المفقودة بعد أن تلقى انتقادات في البرتغال بسبب أدائه خلال كأس العالم.

وسيتعامل في نادي النصر السعودي بالفرنسي رودي جارسيا كمدرب وسيكون لديه ألفارو غونزاليز زميلاً له في الفريق بعد أن جاء الصيف الماضي بعدما أنهى عقده في فرنسا.

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