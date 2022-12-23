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أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته

المحتوى المحلي أداة اقتصادية هامة وكلمة السر لتنافسيّة الاقتصاد السعودي عالميًّا

2022-12-23 الساعة 9:46
المحتوى المحلي أداة اقتصادية هامة وكلمة السر لتنافسيّة الاقتصاد السعودي عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم، حملتها التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره، وذلك تحت شعار أنت المحتوى المحلي، وتأتي استكمالًا لجهود الهيئة في مسار رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي لشرائح المجتمع كافة.

المحتوى المحلي

ويعد المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، كما أنه أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه من خلال توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو الموارد الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما يعزز المحتوى المحلي تبني وتمكين المحتوى المحلي من تنافسيّة الاقتصاد السعودي عالميًّا، حيث إنه يساهم في تطوير القدرات المحلية من كوادر بشرية ومنتجات وسلع وخدمات لتنافس عالميًّا.

تطور كبير

ولا أحد ينكر أن المملكة تشهد تطورًا كبيرًا في مؤشرات المحتوى المحلي وذلك نتيجة لكل هذه التشريعات والمبادرات، فقد تجاوزت نسبة المحتوى المحلي خلال عام 2021 أكثر 50% من إجمالي الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي، هذا الرقم ليس مجرّد نسبة، هذا الرقم هو مؤشّر للعنصر السعودي في الاقتصاد اليوم، مؤشّر لكوادرنا السعودية وتطويرها، مؤشّر للتقنية السعودية، مؤشّر للمنتج السعودي.

ومنذ تبني سياسات المحتوى المحلي في العمل الحكومي، انطبقت آليات تنمية المحتوى المحلي على منافسات تزيد قيمتها على 300 مليار ريال، وتمثل هذه القيمة القوة الشرائية الوطنية الموجهة نحو عناصر المحتوى المحلي من سلع وخدمات وكوادر وطنية، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي.

أداة اقتصادية مهمة

كذلك يعتبر المحتوى المحلي هو أداة اقتصادية مهمة في تطوير الصناعات المحلية، وتمكين المصانع المحلية، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد بشكل كبير من التفضيل الحكومي لها في المنافسات الحكومية.

وقالت هيئة المحتوى المحلي: إن الحملة تسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز المحتوى المحلي وتنميته من خلال تبنِّي المنتجات والخدمات المحلية بما يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

حملات متنوعة

الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت عدة حملات توعوية؛ منها حملة “منا وفينا” وحملة “سمننا بدقيقنا”.

التعريف

كما حددت الهيئة تعريفًا وطنيًّا وشاملًا للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.

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