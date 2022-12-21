المدني يخمد حريقًا في شقة سكنية بجدة دون إصابات

نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.

ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.

لا إصابات

وعلق المدني: أخمد مدني جدة حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات.

نصائح مهمة

في وقت سابق، قدم الدفاع المدني خطوات السلامة التي يجب على المواطنين اتباعها خلال التدفئة باستخدام الحطب والفحم.

وجاءت النصائح على النحو التالي: