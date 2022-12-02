المرور: لا حاجة للتعاملات الورقية في وجود الكفالة الإلكترونية

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة الكفالة الإلكترونية تمكن الأفراد من تقديم الكفالة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

إسهامات الخدمة

وأضافت إدارة المرور، أن الخدمة تسهم في أتمتة إجراءات المرور، وتسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية.

خطوات تنفيذ الخدمة

وكان الأمن العام، كشف في وقت سابق، خطوات خدمة الكفالة الإلكترونية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة الأقسام الشرطية، والتي تتمثل: