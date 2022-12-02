المرور: لا حاجة للتعاملات الورقية في وجود الكفالة الإلكترونية

سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة الكفالة الإلكترونية تمكن الأفراد من تقديم الكفالة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.
وأضافت إدارة المرور، أن الخدمة تسهم في أتمتة إجراءات المرور، وتسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية.
وكان الأمن العام، كشف في وقت سابق، خطوات خدمة الكفالة الإلكترونية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة الأقسام الشرطية، والتي تتمثل: