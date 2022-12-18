المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق بشكل غير نظامي

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط قائد شاحنة توقف في إحدى الطرق بطريقة غير نظامية، وهذا كاد أن يتسبب في حادث بطريق الأمير محمد بن فهد الفرعي بالظهران.
جاء ذلك بعد تفاعل المرور مع مستخدم نشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق الواقعة، ويبين استهتار قائد المركبة.
وعلق المستخدم على الفيديو بالقول “هذه شاحنة موقف بنصف الطريق عشان يطلع على الشارع الرئيسي بطريقة غير نظامية كان راح يتسبب بحادث أكثر من مرة في طريق الأمير محمد بن فهد الفرعي بالظهران”.
وردت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.