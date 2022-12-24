Icon

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر حتى الأربعاء المقبل

المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

2022-12-24 الساعة 7:38
المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة ‎أبشر، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

موعد المزاد

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

حكم مباراة فرنسا والمغرب المثير للجدل يدير ديربي الرياض

Img

رسالة من سفير اليابان في السعودية للأخضر بعد تتويج الأرجنتين

طريقة التقديم

وأوضحت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

طرح اللوحات الإلكترونية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن: لا نساعد أوكرانيا على تنفيذ هجمات...
العالم

واشنطن: لا نساعد أوكرانيا على تنفيذ هجمات...

العالم
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات
تكنولوجيا

شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات

تكنولوجيا
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي...
حصاد اليوم

احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي...

حصاد اليوم
واتساب يتعرض لأكبر عملية اختراق بتاريخه
تكنولوجيا

واتساب يتعرض لأكبر عملية اختراق بتاريخه

تكنولوجيا
كرواتيا تُحول تأخرها أمام كندا لتقدم بالشوط...
كأس العالم

كرواتيا تُحول تأخرها أمام كندا لتقدم بالشوط...

كأس العالم
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب