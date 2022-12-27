المطاعم والمطابخ مُلزمة بتوضيح وزن اللحوم بالجرام

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن المطاعم والمطابخ مُلزمة بوضع وزن اللحوم المباعة بالجرام ضمن اللوحة التوضيحية لأصناف اللحوم، ذلك عند التطبيق الإلزامي لمبادرة بالميزان.

مبادرة بالميزان

مبادرة بالميزان هي إحدى مبادرات أمانة العاصمة المقدسة والتي تهدف لبيع اللحوم المطهية بـ (الوزن).

الإبلاغ

ولفتت الأمانة إلى أنه في حال عدم تطبيق الإلزام يرجى التقدم ببلاغ.