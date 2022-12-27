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ضمن مبادرة بالميزان

المطاعم والمطابخ مُلزمة بتوضيح وزن اللحوم بالجرام

2022-12-27 الساعة 10:11
المطاعم والمطابخ مُلزمة بتوضيح وزن اللحوم بالجرام
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن المطاعم والمطابخ مُلزمة بوضع وزن اللحوم المباعة بالجرام ضمن اللوحة التوضيحية لأصناف اللحوم، ذلك عند التطبيق الإلزامي لمبادرة بالميزان.

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مبادرة بالميزان

مبادرة بالميزان هي إحدى مبادرات أمانة العاصمة المقدسة والتي تهدف لبيع اللحوم المطهية بـ (الوزن).

الإبلاغ

ولفتت الأمانة إلى أنه في حال عدم تطبيق الإلزام يرجى التقدم ببلاغ.

 

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