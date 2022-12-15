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المغرب تحتج على حكم مباراة فرنسا رسميًا

2022-12-15 الساعة 6:01
المغرب تحتج على حكم مباراة فرنسا رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، قبل قليل، عن تقديم احتجاج رسمي ضد حكم مباراة أسود الأطلس ضد منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

احتجاج رسمي

وجاء بيان الجامعة، كالتالي: “احتجت الجامعة بقوة على تحكيم مباراة المنتخب ضد فرنسا، بقيادة سيزارو أرتورو راموس، وذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة”.

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فرنسا والمغرب

وأضاف البيان عبر حساب الجامعة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت منتخب المغرب من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم”.

واستغربت الجامعة عدم تنبيه غرفة الـVAR للحكم، وشددت على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي في مواجهة فرنسا.

فرنسا والمغرب

خسارة المغرب ضد فرنسا

ولعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد فرنسا بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بفوز الديوك بهدفين دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، يوم الأحد المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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