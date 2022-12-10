المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى دور الأربعة بالمونديال

انتهت أحداث مباراة المغرب والبرتغال بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي احتضنه استاد الثمامة مساء اليوم السبت، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، وبتلك النتيجة يصعد أسود الأطلس إلى دور الأربعة كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

أولى الدقائق

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي البرتغال في أولى الدقائق من الشوط، وجاءت أول فرصة برتغالية، من ضربة ثابتة للبرتغال ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من جواو فليكش يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغاليين، عند الدقيقة 5.

وفي الدقيقة السابعة، هجمة لصالح المغرب وعرضية يتصدى لها دالوت وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح المغرب.

محاولات زياش

وفي الدقيقة 16، عرضية من جيريرو لاعب البرتغال تخرج إلى الجانب الآخر من الملعب دون خطورة على مرمى المغرب.

وفي الدقيقة الـ18، تسديدة من حكيم زياش تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال، وعاد حكيم زياش عند الدقيقة 22، ليرسل ركنية للمغرب يتصدى لها دفاع البرتغال وتخرج إلى خارج الملعب ركلة ركنية أخرى.

وعند الدقيقة 24، عرضية من الجانب الأيسر للبرتغال يتصدى لها ياسين بونو ثم اصطدام قوي بين برونو فرينانديز مع حارس المغرب.

فرص خطيرة

فرصة للمغرب في الدقيقة 26 من ضربة ثابتة للأسود ينفذها حكيم زياش داخل منطقة الجزاء ويذهب النصيري على الزاوية القريبة ويلعبها برأسه رائعة لكنها تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 31، فرصة للبرتغال.. وتسديدة جديدة من جواو فليكس تصطدم بأحد لاعبي المغرب وتخرج أعلى مرمى ياسين بونو إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغال.

الهدف الأول

وفي الدقيقة 42، يحرز يوسف النصيري، الهدف الأول للمغرب، نتيجة عرضية متقنة من الجناح الأيسر ارتقى له بقوة مسكنًا الكرة برأسه في شباك كوستا.

الشوط الثاني

بدأ المغرب الشوط الثاني بالاعتماد على الهجمات المرتدة في هجومها على البرتغال لكنهم افتقدوا للدقة في اللمسة الأخيرة، وعند الدقيقة، 48، خطأ لصالح أشرف حكيمي بعد خطأ من بيبي لاعب البرتغال، وسط محاولات برتغالية للضغط على لاعبي المغرب بأرجاء الملعب.

وتسديدة قوية من حكيم زياش يتصدى لها كوستا حارس البرتغال لكن الحكم يحتسب خطأ بعد ذلك لصالح البرتغال.

نزول رونالدو

أجرى المنتخب البرتغالي تغييرًا مهمًا بنزول كريستيانو رونالدو، بدلًا من روبين نافاس عند الدقيقة 51، من أحداث اللقاء، وجواو كانسيلو بدلًا من رافاييل جيريرو.

فيما خرج رومان سايس ونزل أشرف داري، لأرض الملعب في أول تغييرات المغرب باللقاء، عند الدقيقة 57.

صاروخية برونو

وعند الدقيقة 63، برونو يسدد كرة قوية تخرج أعلى مرمى ياسين بونو حارس المغرب ويضيع هدف محقق على البرتغال، وبالدقيقة 71، فرصة للبرتغال لكن بيرناردو سيلفا لم ينجح في لمس الكرة وتمر من أمام مرمى المغرب دون خطورة على بونو.

وعند الدقيقة 75، ركنية جديدة للبرتغال في محاولة لإدراك هدف التعادل، ينفذها برونو ويتصدى لها دفاع المغرب بقوة.

فرصة للمغرب

هجمة مرتدة للمغرب بالدقيقة 76، كادت أن تكون كرة هدف ثانٍ للمغرب لكن شديرة يهدر الفرصة بعد أن طالت الكرة من أمامه وتمر بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال.

خروج زياش

وبعدها ياسين بونو ببراعة كبيرة يمنع البرتغال من إدراك التعادل. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، يشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم يشهر البطاقة الحمراء للاعب المغرب وليد شديرة، وبعدها هدف ضائع من المغرب، بوخلال ينفرد من وسط الملعب ويتوجه باتجاه مرمى البرتغال لكنه يهدرها بعد أن سددها لوب من فوق الحارس لكن حارس البرتغال كوستا يتصدى لها.

وانتهت مواجهة أسود الأطلس والبرتغال بصعود المغرب إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، لبكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة.