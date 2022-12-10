المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى دور الأربعة بالمونديال

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انتهت أحداث مباراة المغرب والبرتغال بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي احتضنه استاد الثمامة مساء اليوم السبت، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، وبتلك النتيجة يصعد أسود الأطلس إلى دور الأربعة كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.
تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي البرتغال في أولى الدقائق من الشوط، وجاءت أول فرصة برتغالية، من ضربة ثابتة للبرتغال ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من جواو فليكش يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغاليين، عند الدقيقة 5.
وفي الدقيقة السابعة، هجمة لصالح المغرب وعرضية يتصدى لها دالوت وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح المغرب.
تهديد مبكر من فليكش و بونو في الموعد .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/FKVg9TWPyu
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وفي الدقيقة 16، عرضية من جيريرو لاعب البرتغال تخرج إلى الجانب الآخر من الملعب دون خطورة على مرمى المغرب.
وفي الدقيقة الـ18، تسديدة من حكيم زياش تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال، وعاد حكيم زياش عند الدقيقة 22، ليرسل ركنية للمغرب يتصدى لها دفاع البرتغال وتخرج إلى خارج الملعب ركلة ركنية أخرى.
وعند الدقيقة 24، عرضية من الجانب الأيسر للبرتغال يتصدى لها ياسين بونو ثم اصطدام قوي بين برونو فرينانديز مع حارس المغرب.
فرصة للمغرب في الدقيقة 26 من ضربة ثابتة للأسود ينفذها حكيم زياش داخل منطقة الجزاء ويذهب النصيري على الزاوية القريبة ويلعبها برأسه رائعة لكنها تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال إلى خارج الملعب.
⚽️ تسديدة قويّة من جواو فيليش يتصدّى لها جواد الياميق بشجاعة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وفي الدقيقة 31، فرصة للبرتغال.. وتسديدة جديدة من جواو فليكس تصطدم بأحد لاعبي المغرب وتخرج أعلى مرمى ياسين بونو إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغال.
وفي الدقيقة 42، يحرز يوسف النصيري، الهدف الأول للمغرب، نتيجة عرضية متقنة من الجناح الأيسر ارتقى له بقوة مسكنًا الكرة برأسه في شباك كوستا.
هدف المغرب "42": المغرب 1-0 البرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/0Jt91dW3Ug
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
بدأ المغرب الشوط الثاني بالاعتماد على الهجمات المرتدة في هجومها على البرتغال لكنهم افتقدوا للدقة في اللمسة الأخيرة، وعند الدقيقة، 48، خطأ لصالح أشرف حكيمي بعد خطأ من بيبي لاعب البرتغال، وسط محاولات برتغالية للضغط على لاعبي المغرب بأرجاء الملعب.
⚽️ ركلة حرّة في غاية الخطورة للمنتخب المغربي 🇲🇦 من تنفيذ حكيم زياش لكن ديوغو كوستا يتألّق وينقذ الموقف
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وتسديدة قوية من حكيم زياش يتصدى لها كوستا حارس البرتغال لكن الحكم يحتسب خطأ بعد ذلك لصالح البرتغال.
أجرى المنتخب البرتغالي تغييرًا مهمًا بنزول كريستيانو رونالدو، بدلًا من روبين نافاس عند الدقيقة 51، من أحداث اللقاء، وجواو كانسيلو بدلًا من رافاييل جيريرو.
فيما خرج رومان سايس ونزل أشرف داري، لأرض الملعب في أول تغييرات المغرب باللقاء، عند الدقيقة 57.
تسديدة خطيرة من برونو فيرنانديش كادت تأتي بالتعادل للبرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/g6rBqpd50I
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وعند الدقيقة 63، برونو يسدد كرة قوية تخرج أعلى مرمى ياسين بونو حارس المغرب ويضيع هدف محقق على البرتغال، وبالدقيقة 71، فرصة للبرتغال لكن بيرناردو سيلفا لم ينجح في لمس الكرة وتمر من أمام مرمى المغرب دون خطورة على بونو.
وعند الدقيقة 75، ركنية جديدة للبرتغال في محاولة لإدراك هدف التعادل، ينفذها برونو ويتصدى لها دفاع المغرب بقوة.
هجمة مرتدة للمغرب بالدقيقة 76، كادت أن تكون كرة هدف ثانٍ للمغرب لكن شديرة يهدر الفرصة بعد أن طالت الكرة من أمامه وتمر بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال.
وبعدها ياسين بونو ببراعة كبيرة يمنع البرتغال من إدراك التعادل. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، يشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم يشهر البطاقة الحمراء للاعب المغرب وليد شديرة، وبعدها هدف ضائع من المغرب، بوخلال ينفرد من وسط الملعب ويتوجه باتجاه مرمى البرتغال لكنه يهدرها بعد أن سددها لوب من فوق الحارس لكن حارس البرتغال كوستا يتصدى لها.
ياسين بونو ببراعة كبيرة يمنع البرتغال من إدراك التعادل #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/TCoH7gI30i
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وانتهت مواجهة أسود الأطلس والبرتغال بصعود المغرب إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، لبكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة.