الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.