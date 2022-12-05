المملكة تثمن قرار زامبيا بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

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أعربت وزارة الخارجية، عن تثمين وتقدير المملكة العربية السعودية لقرار حكومة جمهورية زامبيا بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا، وتجسيداً لمواصلة العمل المشترك بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين بالمزيد من التقدم والازدهار والشعبين الصديقين.