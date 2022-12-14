Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المسرحية تنطلق بداية من بعد غد الجمعة

“المواطن” ترصد أبرز جوانب مؤتمر مسرحية السهم الملتهب لـ ماجد عبدالله

2022-12-14 الساعة 8:57
“المواطن” ترصد أبرز جوانب مؤتمر مسرحية السهم الملتهب لـ ماجد عبدالله
المواطن - محمد سمعه / تصوير - هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

رصدت صحيفة ” المواطن” أبرز جوانب المؤتمر الصحفي للنجم ماجد عبدالله وهو يتحدث عن مسرحيته ” السهم الملتهب” التي تنطلق بداية من بعد غد الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل السهم الملتهب

وتستمر فعاليات المسرحية بداية من يوم 16 إلى 28 ديسمبر في الرياض، كما يبدأ سعر تذكرة الحضور من 50 ريالاً، حيث تتحدث المسرحية عن السيرة الذاتية وقصة نجاح الأسطورة ماجد في مسيرته الكروية مع نادي النصر والمنتخب السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

نصائح النجمات لبشرة أصغر عمرًا

Img

لقطات لـ سحابة جدة على رادار الطقس

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

أبرز التعليقات على المسرحية

وكان ماجد تحدث عن المسرحية في مؤتمر صحفي اليوم قائلًا: “هي خطوة جميلة وفي نفس الوقت جريئة”.

وأضاف ماجد: ” المستشار تركي آل الشيخ لا يقوم بعمل سير ذاتية عن الأشخاص إلا الناجحين في مجالهم، هذا تقدير كبير أتوجه بالشكر له أنا ويوسف الثنيان على هذا العمل الرائع”.

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

أما مخرج المسرحية نايف البقمي فتحدث قائلًا: ” هذا العمل يرصد جوانب مهمة من حياة ماجد عبدالله، والمسرحية تُصنف بأنها تراجيدية وكوميدية واستعراضية، ماجد لا يُحسب على ناد معين لأن الجميع متفق عليه”.

أما الممثل فيصل الدوخي الذي يقوم بدور ماجد عبدالله في المسرحية فقال: “الدور كان صعبًا للغاية، ولكن ماجد ساعدني كثيرًا في الدور”.

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

مسرحية السهم الملتهب - ماجد عبدالله

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم