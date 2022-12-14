“المواطن” ترصد أبرز جوانب مؤتمر مسرحية السهم الملتهب لـ ماجد عبدالله

رصدت صحيفة ” المواطن” أبرز جوانب المؤتمر الصحفي للنجم ماجد عبدالله وهو يتحدث عن مسرحيته ” السهم الملتهب” التي تنطلق بداية من بعد غد الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل السهم الملتهب

وتستمر فعاليات المسرحية بداية من يوم 16 إلى 28 ديسمبر في الرياض، كما يبدأ سعر تذكرة الحضور من 50 ريالاً، حيث تتحدث المسرحية عن السيرة الذاتية وقصة نجاح الأسطورة ماجد في مسيرته الكروية مع نادي النصر والمنتخب السعودي.

أبرز التعليقات على المسرحية

وكان ماجد تحدث عن المسرحية في مؤتمر صحفي اليوم قائلًا: “هي خطوة جميلة وفي نفس الوقت جريئة”.

وأضاف ماجد: ” المستشار تركي آل الشيخ لا يقوم بعمل سير ذاتية عن الأشخاص إلا الناجحين في مجالهم، هذا تقدير كبير أتوجه بالشكر له أنا ويوسف الثنيان على هذا العمل الرائع”.

أما مخرج المسرحية نايف البقمي فتحدث قائلًا: ” هذا العمل يرصد جوانب مهمة من حياة ماجد عبدالله، والمسرحية تُصنف بأنها تراجيدية وكوميدية واستعراضية، ماجد لا يُحسب على ناد معين لأن الجميع متفق عليه”.

أما الممثل فيصل الدوخي الذي يقوم بدور ماجد عبدالله في المسرحية فقال: “الدور كان صعبًا للغاية، ولكن ماجد ساعدني كثيرًا في الدور”.