النصر يبحث عن الصدارة اليوم

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الخليج اليوم، وتحقيق فوز جديد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وتُقام مباراة الخليج ضد النصر عند الساعة 8:30 مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأصفر في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز واستعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي التي خسرها بعد فوز الشباب بثلاثية دون رد ضد الاتفاق بالأمس.
وستكون معنويات لاعبي النصر مرتفعة للغاية في مباراة اليوم، بعد خبر التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون أول صفقات العالمي في الميركاتو الشتوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
على الجانب الآخر، لم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الأداء المتوقع حتى الآن في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بتحقيق فوز وتعادل، وخسر 8 مباريات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف فقط، فيما اهتزت شباكه بـ18 هدفًا.