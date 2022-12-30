النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر سيرحب برحيل أحد نجومه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان اسم الكاميروني فينسينت أبو بكر ارتبط بالرحيل عن أصفر الرياض والانضمام إما لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو أحد الأندية الإسبانية في يناير، بعد تألقه مع المنتخب الكاميروني في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، رغم الخروج من الدور الأول.

شرط النصر

وبحسب التقارير فإن إدارة أصفر الرياض لن تُمانع في رحيل أبو بكر في يناير لنادي رايو فاييكانو الإسباني مقابل الحصول على 10 ملايين يورو.

ويرتبط فينسينت أبو بكر بعقد مع أصفر الرياض حتى صيف 2024، حيث انضم للنادي في عام 2021 قادمًا من نادي بيشكتاش التركي.

وخلال مونديال قطر، نجح أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.