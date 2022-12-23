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ضمن منافسات الجولة التاسعة

النصر يتجاوز الشباب وينفرد بصدارة الدوري السعودي للسيدات

2022-12-23 الساعة 6:56
النصر يتجاوز الشباب وينفرد بصدارة الدوري السعودي للسيدات
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق النصر في الفوز على نظيره الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للسيدات.

فوز النصر ضد الشباب

ولعب فريق النصر ضد الشباب على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وأنهى العالمي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد عن طريق التونسية سامية العوني والأردنية ميساء جبارة.

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سيدات النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @saff_wfd

واستمر تألق لاعبات العالمي خلال أحداث الشوط الثاني، وسجل الفريق ثنائية عن طريق سامية العوني، والبحرينية حصة العيسى، فيما سجلت هيام عبداللطيف “أوشه” هدف الشباب الوحيد.

سيدات النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @saff_wfd

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 23 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للسيدات، وبفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين الهلال واليمامة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 14 نقطة في المركز الخامس.

سيدات النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @saff_wfd

مواجهة قوية غدًا

ومن المقرر أن يلعب فريق الهلال ضد اليمامة، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للسيدات، في المواجهة التي ستحدد المنافس القريب للأصفر على اللقب.

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