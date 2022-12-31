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ضمن منافسات دوري المحترفين

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

2022-12-31 الساعة 1:52
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الخليج اليوم.

الخليج ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد النصر عند الساعة 8:30 مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

أبرز أرقام الفريقين

ولعب الخليج ضد النصر 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين، وخسر لقاء واحد.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الأداء المتوقع حتى الآن في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بتحقيق فوز وتعادل، وخسر 8 مباريات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف فقط، فيما اهتزت شباكه بـ18 هدفًا.

على الجانب الآخر، يسير النصر بشكل مميز مع مدربه الفرنسي رودي جارسيا في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل 24 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات.

النصر
لاعبو العالمي- المصدر @AlNassrFC

ويدخل العالمي مباراة الخليج ضد النصر اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الإعلان عن تعاقده مع قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو نصراوي
رونالدو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

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