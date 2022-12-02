النصر يواجه ألميريا الإسباني وديًا الجمعة المقبلة

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سيواجه نادي النصر، فريق ألميريا الإسباني وديًا يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.
وذكر الإعلامي والناقد الرياضي محمد الغامدي عبر حسابه في “تويتر” أن أصفر الرياض سيواجه ألميريا عصر الجمعة القادمة 9 ديسمبر في الملز، حيث تأتي المباراة على هامش إقامة موسم الدرعية.
وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.
وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.
وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.