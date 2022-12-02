Icon

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام على ملعب الملز

النصر يواجه ألميريا الإسباني وديًا الجمعة المقبلة

2022-12-02 الساعة 7:51
النصر يواجه ألميريا الإسباني وديًا الجمعة المقبلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سيواجه نادي النصر، فريق ألميريا الإسباني وديًا يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي محمد الغامدي عبر حسابه في “تويتر” أن أصفر الرياض سيواجه ألميريا عصر الجمعة القادمة 9 ديسمبر في الملز، حيث تأتي المباراة على هامش إقامة موسم الدرعية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحج والعمرة تعلن ترشيح 6 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الإدارية

Img

غانا تبحث عن أمل الصعود لدور الـ16 بالمونديال أمام كوريا الجنوبية

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

النصر وألميريا 

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.

وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة