النقطة العمياء برنامج جديد يواجه الأكاذيب ويفند الشائعات

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أعلنت قناة السعودية، عن برنامج النقطة العمياء؛ لمواجهة الشائعات، ابتداءً من 5 يناير 2023.
وقالت القناة في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: من خلال رصد المعلومات في كل زاوية نقاط قد لا تُرى، ويستغلها البعض في نشر الشائعات والمعلومات الغير صحيحة.. النقطة العمياء مع صلاح الغيدان مصدر المعلومة الموثوقة ابتداءً من 5 يناير على قناة السعودية.
وتابعت القناة: برنامج يوضح المعلومات الصحيحة ويفند الشائعات التي تلامس الواقع المعيشي في المجتمع السعودي.
مقدم البرنامج الإعلامي صلاح الغيدان، والحلقة الأولى ستعرض يوم 5 يناير 2023، الساعة العاشرة مساءً.