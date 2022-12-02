النمر: لكل مريض ضغط دواءٌ يناسب حالته

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر: لا يوجد دواء واحد مناسب لجميع مرضى الضغط.
ليس هناك دواءٌ مُعيّنٌ يناسب جميع مرضى الضغط…ولكن لكل مريضٍ دواءٌ يناسبه حسب تفاصيل حالته الدقيقة في ذلك الوقت.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 2, 2022
وغرد النمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إنه ليس هناك دواءٌ مُعيّنٌ يناسب جميع مرضى الضغط، مشيرًا إلى أن لكل مريضٍ دواءً يناسبه حسب تفاصيل حالته الدقيقة في وقت المرض.
ويجب أن يكون الضغط الطبيعي أقل من 140 على 90 خلال اليقظة في 75% من الأوقات بمعنى يسمح للإنسان الطبيعي أن يرتفع ضغطه ولكن ليس أكثر من 25% من اليوم، بحسب النمر.