الهلال الأحمر بمنطقة مكة يستعد للأمطار بأسطول مجهز

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تمتلك هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أسطولًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية؛ لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، والاستعداد لها بأفضل وأتم جاهزية.
ورفعت الهيئة بمنطقة مكة جاهزيتها للاستعداد لمواجهة الأمطار وتجهيز سيارات الكوارث والأزمات استعدادًا للحالة المطرية على جدة خاصة، حيث يتكون الأسطول من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وتشتمل الاستعدادات على الآتي:
وحدة إصابة يمكنها إسعاف ونقل عدة إصابات في وقت واحد، وذلك لتقديم الدعم للحوادث الكبيرة والكوارث، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية بموقع الحدث مع إمكانية النقل للمستشفى. وقدرتها الاستيعابية تتسع إلى 10 حالات إسعافية و11 مقعدًا إضافيًا للمرافقين.
تعد من العربات التي تم تدشينها حديثًا بأسطول العمل الإسعافي لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتتكون من غرفتين إحداهما للاجتماعات والأخرى لتشغيل أنظمة القيادة والتحكم، كما أنها مزودة بكاميرات حديثة ودقيقة لمراقبة ومتابعة الحدث.
تساهم وبشكل كبير في الاستجابة الفورية للأحداث الكبيرة والكوارث، وذلك بتوفير المعدات الطبية اللازمة للفرق الإسعافية المتواجدة في الحدث.
وتحتوي على 12 شنطة إسعافية، 45 أسطوانة أوكسجين، 50 نقالة طي حديد، 25 جبائر للكسور،8 نقالة طي، 50 سكوب، 47 خوذة، و29 حاوية نفايات طبية.
تعمل عربة التموين “سند” على تزويد الفرق الإسعافية بالتموين الطبي ميدانيًا في حال الاحتياج لذلك، كالاحتياج إلى التموين الطارئ في حالة الأحداث الكبيرة والكوارث.
وأكد الدكتور مصطفى بلجون مدير عام منطقة مكة المكرمة أن فرع الهيئة بالمنطقة على أتم الاستعداد، حيث تم تسخير كافة الامكانيات لمواجهة أي أحداث لا سمح الله.
وأشار إلي أهمية توخي الحذر عند تجمع المياة واتباع وسائل السلامة والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية.