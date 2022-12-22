الهلال الأحمر بمنطقة مكة يستعد للأمطار بأسطول مجهز

تمتلك هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أسطولًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية؛ لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، والاستعداد لها بأفضل وأتم جاهزية.

ورفعت الهيئة بمنطقة مكة جاهزيتها للاستعداد لمواجهة الأمطار وتجهيز سيارات الكوارث والأزمات استعدادًا للحالة المطرية على جدة خاصة، حيث يتكون الأسطول من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وتشتمل الاستعدادات على الآتي:

تطويق وحدة الإصابات المتعددة

وحدة إصابة يمكنها إسعاف ونقل عدة إصابات في وقت واحد، وذلك لتقديم الدعم للحوادث الكبيرة والكوارث، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية بموقع الحدث مع إمكانية النقل للمستشفى. وقدرتها الاستيعابية تتسع إلى 10 حالات إسعافية و11 مقعدًا إضافيًا للمرافقين.

الثريا مركز القيادة المتنقل

تعد من العربات التي تم تدشينها حديثًا بأسطول العمل الإسعافي لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتتكون من غرفتين إحداهما للاجتماعات والأخرى لتشغيل أنظمة القيادة والتحكم، كما أنها مزودة بكاميرات حديثة ودقيقة لمراقبة ومتابعة الحدث.

وحدة إسناد الكوارث

تساهم وبشكل كبير في الاستجابة الفورية للأحداث الكبيرة والكوارث، وذلك بتوفير المعدات الطبية اللازمة للفرق الإسعافية المتواجدة في الحدث.

وتحتوي على 12 شنطة إسعافية، 45 أسطوانة أوكسجين، 50 نقالة طي حديد، 25 جبائر للكسور،8 نقالة طي، 50 سكوب، 47 خوذة، و29 حاوية نفايات طبية.

سند التموين الطبي بموقع الحدث

تعمل عربة التموين “سند” على تزويد الفرق الإسعافية بالتموين الطبي ميدانيًا في حال الاحتياج لذلك، كالاحتياج إلى التموين الطارئ في حالة الأحداث الكبيرة والكوارث.

وأكد الدكتور مصطفى بلجون مدير عام منطقة مكة المكرمة أن فرع الهيئة بالمنطقة على أتم الاستعداد، حيث تم تسخير كافة الامكانيات لمواجهة أي أحداث لا سمح الله.

وأشار إلي أهمية توخي الحذر عند تجمع المياة واتباع وسائل السلامة والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية.