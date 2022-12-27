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بعد التعادل بينهما أمس

الهلال عقدة النصر في مرسول بارك

2022-12-27 الساعة 7:47
الهلال عقدة النصر في مرسول بارك
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن نادي الهلال أصبح عقدة لنادي النصر في ملعب مرسول بارك، وذلك بعد تعادل الفريقين أمس بنتيجة 2-2 في الجولة الـ10 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر في مرسول بارك

ولم ينجح أصفر الرياض في تعديل الكفة في عدد الانتصارات مع الهلال في مرسول بارك بعد مرور 7 مباريات بينهما، حيث بقى أزرق الرياض متفوقًا في عدد المواجهات أمام النصر في مرسول بارك، بواقع الفوز في 3 مباريات مقابل مواجهتين لـ الأصفر، مع التعادل في مباراتين بين الفريقين.

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إيجالو - إيغالو - الهلال والنصر

يذكر أن أصفر الرياض لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة في مرسول بارك خلال سنة كاملة، حيث لم يفز على أي فريق كبير سواء كان الهلال أو الشباب أو الاتحاد، حيث تعادل سلبيًا مع الاتحاد ومع الهلال بنتيجة 2-2 وخسر مرتين أمام الأزرق بواقع 2-1 في كأس الملك وبرباعية نظيفة في الدوري السعودي الموسم الماضي.

السوبر السعودي

وسيواجه النصر، نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 25 يناير المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، كما يواجه الهلال فريق الفيحاء في نفس اليوم في المباراة الثانية من دور نصف النهائي في البطولة.

أما النهائي فسوف يُقام يوم الأحد 29 يناير في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال والنصر - عبدالله الخيبري

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