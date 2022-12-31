الهلال لا يخسر أمام ضمك بالرياض

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواصلة تفوقه ضد ضمك في الرياض، وتحقيق الفوز خلال مباراتهما اليوم في دوري روشن السعودي.

الهلال ضد ضمك

ومن المقرر أن يعب الهلال ضد ضمك عند الساعة 8:30 مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

مواجهات الفريقين

ولعب الهلال ضد ضمك 6 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة واحدة، وتعادلا في لقاء.

وتُعد مباراة الهلال ضد ضمك اليوم هي الرابعة بين الفريقين في الرياض، منذ صعود الأخير إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في موسم 2019/ 2020، وفاز الزعيم بهم جميعًا، ما يحفزه لمواصلة سلسلته الإيجابية.

أبرز أرقام الفريقين

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مرة، وتمكن من إحراز 18 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

على الجانب الآخر، يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نتائج جيدة حتى الآن في دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تحقيق 4 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مرة، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واستقبل 7 أهداف.