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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يتجاوز عقبة الباطن بثلاثية

2022-12-16 الساعة 10:48
الهلال يتجاوز عقبة الباطن بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعادل الهلال ضد الباطن

وانطلقت مباراة الهلال ضد الباطن التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الزعيم بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتصدى كامبانيا لتسديدة قوية من محمد كنو عند الدقيقة 15.

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الهلال ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وواصل كامبانيا تميزه وتصدى لتسديدة صاروخية من أندريه كاريلو من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 24، واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ضغطه، وسط تألق دفاعي لافت من دفاع الباطن.

واستمرت محاولات الزعيم لاختراق دفاع السماوي، ولكن دون جدوى، وتصدى كامبانيا لتسديدة من أوديون إيغالو عند الدقيقة 44، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن.

الهلال والباطن
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الأزرق يسجل ثلاثية

وبدأ الزعيم الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتصدى كامبانيا لركلة جزاء من إيغالو، وسجل جانغ هيون سو الهدف الأول برأسية عند الدقيقة 48، وانتفض لاعبو الأزرق بعد الهدف، وأطلق ماريغا تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 58.

ونجح يوسف فواز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعد عدة تمريرات بين لاعبي السماوي، وكاد الأزرق أن يتقدم عند الدقيقة 66، إلا أن الدفاع أنقذ فرصة خطيرة من كرة عرضية، وضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

وتمكن إيغالو من هز شباك السماوي بهدف رائع بالكعب عند الدقيقة 80، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها صالح الشهري، ولكن كامبانيا تصدى لها عند الدقيقة 86.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى؛ سددها أندريه كاريلو بنجاح عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الباطن بنتيجة 3/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الباطن إلى نقطة في المركز الأخير.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

 

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