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بهدف سجله إيغالو

الهلال يتقدم في الشوط الأول بالديربي

2022-12-26 الساعة 9:29
الهلال يتقدم في الشوط الأول بالديربي
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال، في ختام منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

تقدم الهلال

وبدأت مباراة النصر ضد الهلال المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وضغط العالمي وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد عند الدقيقة الخامسة، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

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النصر ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وواصل النصر محاولاته؛ وهدد مرمى الأزرق عند الدقيقة السادسة برأسية بعد عرضية من ركنية، ولكن عبدالله المعيوف أبعدها، ونجح أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة بعد عرضية من الجانب الأيسر.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

محاولات مستمرة

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك للإصابة، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 20، ويُشارك ناصر الدوسري بدلًا منه، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في ديربي الرياض.

وخرج حارس المرمى ديفيد أوسبينا من مرماه، ليبعد كرة طويلة من أمام سالم الدوسري عند الدقيقة 26، وكاد النصر أن يسجل التعادل عند الدقيقة 34، إلا أن رأسية فينسنت أبو بكر اصطدمت بالقائم.

جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

واستمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد خلال الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من ديربي الرياض بتأخر النصر ضد الهلال بهدف.

وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

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