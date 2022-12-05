Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تناولت عدة محاور رئيسة

الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل لتمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية متكاملة

2022-12-05 الساعة 10:11
الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل لتمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية متكاملة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قدمت الهيئة السعودية للمحامين ورشة عمل في مؤتمر ATD للتدريب والتطوير في الشرق الأوسط، وذلك تحت عنوان: (تمكين الممارسين المهنيين من خلال رحلة رقمية متكاملة)، بحضور عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمنظومة المهارات والتدريب والتطوير على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

تفاصيل الورشة

وافتتح الورشة الدكتور مروان الروقي، مساعد الأمين العام لشؤون المحامين، بكلمة ترحيبية تناول فيها أهم مبادرات وجهود الهيئة التي تغطي مختلف جوانب مهارات القانوني في المملكة، من أبرزها برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، والذي يهدف من خلال رحلة رقمية متكاملة إلى جَسْر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ وذلك بتقديم إطار تأهيلي يساعد المحاميين والممارسين القانونيين على اكتساب المعرفة والممارسة القانونية اللازمة، بما يُعَجّل من انخراطهم في سوق العمل ويحمي مهنة المحاماة من الممارسات الخاطئة، ويزيد من نسبة الكفاءة الوطنية في قطاع المحاماة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بجامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1444هـ

Img

منتخب المكسيك يطلب الكبسة قبل مواجهة الأخضر

مسارات مرنة

وأضافت الهيئة أن البرنامج يقدم بمسارات مرنة تراعي تفاوت الخبرات، ومواد متوفرة على مدار الساعة ودعم مباشر، وينتهي البرنامج بإصدار شهادة الاعتماد المهني للممارس، حيث يمنح برنامج الاعتماد لمجتازه اعترافًا دوليًّا لدى الهيئات المهنية الدولية التي تربطها بالهيئة اتفاقات تعاون، بالإضافة إلى الاعتراف المحلي من المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية والمهنية ذات الصلة وذلك بانضمام أكثر من 1500 ممارس و20 جهة تمكينًا لموظفيها وأكثر من 120 ممارسًا معتمدًا حتى اليوم، مع دعم مقدّم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للشهادة؛ كونها شهادة مهنية.

محاور رئيسية

وقد تناولت الورشة عدة محاور رئيسة، من أهمها التعريف بالقطاع القانوني وجهود الهيئة التي تقوم بها لتمكين المهنة، وحيث إن التمكين مرتبط بالتأهيل أطلقت الهيئة برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونين لرفع مستوى كفاءة الممارس برحلة رقمية متكاملة توفر مرونة عالية.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل استضافت شركاء نجاح البرنامج من ذوي الاختصاص في المؤسسات الوطنية والعالمية، وهي شركة ارتياد للتدريب والتي تصمم وتقدم خبرات تعليمية وتدريبية تساعد الشركات والأفراد على النمو والازدهار والتنافس في عالم يتزايد فيه التحول الرقمي وشركة منصة سجّل التي تميزت بتوفير منصة مخصصة للبرنامج ومصممة حسب رحلة الممارس مزودة بأفضل تقنيات التعلم الإلكتروني توفر مرونة عالية للممارس وتجربة مستخدم بسيطة، بالإضافة إلى تطوير محتوى التدريب الإلكتروني والاختبارات وإدارة الرحلة كاملة، والتي تجعل هذا البرنامج أول برنامج اعتماد مهني قانوني برحلة رقمية متكاملة في السعودية.

وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من أهمية تنمية المهارات ورفع الكفاءة كأولوية إستراتيجية للمملكة وممكّن رئيس للأولويات الوطنية والتعريف ببرنامج “الاعتماد المهني السعودي للقانونيين” كمثال ناجح لتمكين الممارسين المهنيين في القطاع القانوني في السعودية يضع إطارًا وطنيًّا موحدًا يضمن الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والمهاري اللازم لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

ويمكنكم متابعة الورشة من خلال الرابط التالي:

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة