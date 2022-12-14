الواحة أكثر الأحياء في عدد الصفقات العقارية بجدة خلال أسبوع

كشف تقرير عرضته قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية، على مستوى المملكة خلال أسبوع.

وجاء في المقدمة حي الواحة بجدة بعدد 40 صفقة، بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال.

جلمودة بالحبيل

فيما جاء في المرتبة الثانية حي جلمودة بالجبيل، بعدد 28 صفقة، تجاوزت قيمتها 9 ملايين ريال.

قرطبة في الرياض

واحتل حي قرطبة في الرياض، المركز الثالث بعدد 28 صفقة، تجاوزت قيمتها 31 مليون ريال.