الواحة أكثر الأحياء في عدد الصفقات العقارية بجدة خلال أسبوع

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كشف تقرير عرضته قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية، على مستوى المملكة خلال أسبوع.
فيديو | تعرف على الأحياء الأكثر تداولا في عدد الصفقات العقارية على مستوى المملكة خلال أسبوع #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/8FRcr0aN7Aقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 14, 2022
وجاء في المقدمة حي الواحة بجدة بعدد 40 صفقة، بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال.
فيما جاء في المرتبة الثانية حي جلمودة بالجبيل، بعدد 28 صفقة، تجاوزت قيمتها 9 ملايين ريال.
واحتل حي قرطبة في الرياض، المركز الثالث بعدد 28 صفقة، تجاوزت قيمتها 31 مليون ريال.