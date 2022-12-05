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اليابان وكرواتيا إلى الأشواط الإضافية

2022-12-05 الساعة 8:00
اليابان وكرواتيا إلى الأشواط الإضافية
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة اليابان وكرواتيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تقدم منتخب اليابان

وانطلقت مباراة اليابان وكرواتيا المقامة على استاد خليفة بشكل سريع، وكاد الساموراي أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، ولكن مرت الرأسية بجوار القائم.

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منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @fifaworldcup_ar

وسدد بيريسيتش كرة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة الثامنة، وسيطر لاعبو اليابان على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، وسط تألق كبير من مدافعي منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

وأهدر بيتكوفيتش فرصة خطيرة، قبل أن ينجح دايزن مايدا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل الدقائق المتبقية، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليابان وكرواتيا بتقدم الساموراي.

اليابان ضد كرواتيا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

تعادل اليابان وكرواتيا

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بقوة، قبل أن ينجح إيفان بيريسيتش في تسجيل التعادل برأسية رائعة عند الدقيقة 55، وتألق شويتشي جوندا وتصدى لتسديدة قوية من لوكا مودريتش عند الدقيقة 63.

وكاد بيريسيتش أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 من تسديدة قوية، لتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف وخطف الفوز، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة اليابان وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

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