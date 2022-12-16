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بحسب مقطع فيديو نشره الزعاق

اليوم موعد دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية

2022-12-16 الساعة 6:05
اليوم موعد دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق أن، اليوم الجمعة موعد دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية المسمى بالقلب.

13 يومًا

وأشار الزعاق عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، إلى أن مدته 13 يوماً وهو موعد دخول الشتاء الفعلي على جميع المناطق، مبيناً أنه متبقٍ ٢٧ يومًا على الشبط.

ولفت إلى أن هذا الموعد يتوقف فيه الزراعة ، وتقص غصون الأشجار لصناعة العصي ويبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة على فترات متقاربة.

مربعانية الشتاء

هي الفترة التي يشتد فيها البرد، وتستمر لفترة أربعين يومًا لذلك أطلق عليها اسم المربعانية، وهذه الفترة تمتاز بالبرد الشديد، ومن الممكن تساقط الثلج فيها، كما تقل الحركة بشكل عام وخصوصًا في فترات الليل، وقد قيلت العديد من الأمثلة الشعبية في المربعانية، وأصبح الناس يتداولونها بكثرة، وتتبع فترة المربعانية بفترة السعود، والتي تتكون من أربعة سعود كل منها 12 يوماً، وهي سعد ذبح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخبايا.

متى تبدأ المربعانية؟

المربعانية هي عبارة عن فترة أربعين يومًا تكون الأشد برودة في فصل الشتاء، تمتد هذه الفترة ما بين 22 من ديسمبر وحتى 31 من يناير من عام 2023 ميلادياً، أي أنها تبدأ في الثامن والعشرين من شهر جمادى الأول من عام 1444 هجرياً، ومن الممكن أن تتساقط الثلوج في هذه الفترة، ومع بداية شهر شباط فبراير تبدأ فترة السعود التي تتبع المربعانية، وتستمر فترة السعود لخمسين يومًا

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