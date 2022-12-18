انتهى برفع الكأس.. ضربة الأخضر الموجعة أطلقت قطار الأرجنتين

يبدو أن فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ كأس العالم 2022 كان بمثابة شرارة الانطلاق لراقصي التانجو من أجل الفوز باللقب الثالث في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

ويُعد الأخضر هو المنتخب الوحيد الذي هزم منتخب التانجو في المونديال القطري بثنائية لهدف، حيث سجل للمنتخب السعودي كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل ليونيل ميسي هدف التانجو الوحيد.

هزيمة محفزة لـ الأرجنتين

وكانت تلك الهزيمة بمثابة المحفز القوي وشرارة الانطلاق للاعبي التانجو، حيث تمكن التانجو من الفوز على بولندا والمكسيك في دور المجموعات، ثم الفوز على منتخبات أستراليا في ثمن النهائي وهولندا في دور الثمانية وكرواتيا في دور نصف النهائي ثم المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

وفي المباراة النهائية، دخل منتخب التانجو المباراة بضغط هجومي وبتركيز شديد منذ بداية الشوط الأول، حيث أظهر ميسي ودي ماريا ملامح الضغط الهجومي لمنتخب التانجو منذ الـ10 دقائق الأولى.

وتحصل دي ماريا على ركلة جزاء، احتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ليُسجلها ميسي معلنًا الهدف الأول لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ23.

ثم عاد منتخب التانجو وسجل الهدف الثاني عبر دي ماريا في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه ليُسجل هدفين عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين الـ80 والـ82.

وعند حلول الدقيقة الـ109 من الشوط الإضافي الثاني، سجل ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو بطريقة درامية، ثم أشعل مبابي الأجواء مجددًا مسجلًا الهدف الثالث للفرنسيين بالدقيقة الـ117 من ركلة جزاء.

وذهب المنتخبان لـ ركلات الترجيح التي حسمها منتخب الأرجنتين لصالحه.