انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة

انطلقت الخميس عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج، وسط تكثيف الدعوات للناخبين للمشاركة بقوة على أمل أن تفرز جمهورية جديدة تعالج البلاد من أزمات حقبة الحكم الإخواني طوال 10 أعوام للبلاد.

انتخابات الخارج

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، والتأكد من توافر كل المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.

وتستمر عملية الاقتراع خارج تونس لمدة 3 أيام، وسط تسجيل صفر ترشح في7 دوائر انتخابية من بين 10، فيما تقدم مرشح وحيد بالدوائر الثلاث المتبقية، ما يعني فوزه آليًا بمقعد في البرلمان المرتقب، حسب القانون الانتخابي.

الصمت الانتخابي

أما داخل البلاد، فيختتم اليوم المرشحون للاستحقاق البرلماني في 151 دائرة، دعايتهم التي تواصلت على مدى ثلاثة أسابيع ليكون الجمعة المقبل يوم الصمت الانتخابي، قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع السبت.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن، أمس الأربعاء، التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن أكد لسعيد أيضًا دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس، في ظل ما وصفها بالأزمة الاقتصادية الراهنة.