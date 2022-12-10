انطلاق فعاليات شتاء درب زبيدة بأكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية

انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات شتاء درب زبيدة، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية خلال الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 15 مارس 2023 في حديقة لينة بمحافظة رفحاء، والذي يتضمن أكثر من 30 فعالية متنوعة ترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية.

وبدأت فعاليات حفل الافتتاح بمسيرة استعراضية ضخمة انطلقت من سوق لينة التاريخي شارك فيها 30 عارضًا ومؤديًا، حيث استمرت المسيرة حتى وصلت إلى حديقة لينة، لتستكمل فنونها الاستعراضية على المسرح، كما احتضن مسرح حديقة لينة حفلاً غنائياً حافلًا أحياه الفنان جابر الكاسر.

ويوفر شتاء درب زبيدة تجربة استثنائية للزوار من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، حيث تُقام في حديقة لينة فعاليات المغامرات التي تتضمن العديد من التحديات والألعاب مثل لعبة paintball والرماية بالأسهم وتحدي تصويب الأهداف.

فعاليات ومسابقات ترفيهية

وتنظم الفعاليات عددًا من المسابقات والبطولات، منها بطولة لعبة البلوت الشعبية، ومسابقة مارثون لينة التي تنطلق من حارة لينة إلى منطقة المسرح في الحديقة، ومسابقة قدرة التحمل وتحدي الحواجز، كما يستضيف ملعب لينة بطولة شبابية لكرة القدم، وتتيح الفعاليات لزوار الشتاء عرض إبداعاتهم في إعداد الأطعمة عبر مسابقة الطهي التي ستقام في الحديقة.

ويستضيف سوق لينة معرضاً يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة التاريخي ومعرضا للصور التاريخية ومعرضاً لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يبرز دور المحمية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية.

أسواق ومعارض تاريخية

ويجد الزائر لسوق لينة التاريخي “معرض منتجون” الذي تشارك فيه الأسر المنتجة بإبداعاتها في الحرف اليدوية والأطعمة، مع جناح لصور المنتجات السعودية، ومعرضا للقهوة السعودية، وآخر للسفر والسياحة، إضافة إلى توفير جلسات ومقهى وعازف موسيقي لتوفير تجربة ممتعة للزوار.

ويخوض محبو الإقامة في قلب الطبيعة تجربةً استثنائية من خلال مخيم لينة، الذي يوفر تجربة التخييم في أجواء هادئة مع إطلالة ساحرة على الرمال الذهبية، مع جولات ميدانية لزيارة الأماكن التاريخية في درب زبيدة، ورحلات السفاري في عمق الصحراء، وتجربة مراقبة النجوم عبر المنظار الفلكي.

وتعد لينة واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في المنطقة نظرًا لأهميتها التاريخية ووقوعها بالقرب من درب زبيدة التاريخي الذي يعد من أهم طرق القوافل القديمة، وتحتضن عدد من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة مثل سوق لينة وقصر لينة التاريخي.