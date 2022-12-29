انقطاع خدمة تويتر عن آلاف المستخدمين

شهد موقع تويتر انقطاعًا كبيرًا، أمس الأربعاء، مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية.

انقطاع الخدمة

وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، أن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين، أمس الأربعاء.

وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة اعتبارا من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي. واشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل.

أماكن الانقطاع

وأفاد موقع داون ديتكتور ، بأن نحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وذكر الموقع أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء.

رد تويتر

ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق. وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

رسالة خطأ

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول: حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق- هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى. غير أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك غرد قائلًا إنه لا يزال قادرًا على استخدام الخدمة.

وكتب ماسك ردًا على مستخدم سأل عما إذا كان تويتر معطلًا قائلًا: يعمل من أجلي.

يأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.